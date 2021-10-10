Как врачи спасают младенцев в Бурятии

В республике появляются свои «звездные» врачи



Недавно Республиканская больница рассказала о спасенной семимесячной малышке с врожденным пороком сердца. На этот раз операцию удалось провести силами местных врачей, хотя ранее для подобных операций приглашали специалистов из других регионов.



Спасение Дарины



Неутешительный диагноз маленькой Дарине поставили еще в роддоме. Все началось с шумов в сердце, сопровождавшихся одышкой, отсутствием аппетита, а в последние два месяца девочка не набирала ни в весе, ни в росте. В связи с появлением умеренной сердечной недостаточности и задержкой в весе, несмотря на грудной возраст, врачи приняли решение оперировать ребенка до года.



Маме предложили Новосибирский федеральный центр, но, учитывая нестабильную эпидобстановку, длительную дорогу, появились опасения, сообщили в минздраве Бурятии.



- Мы узнали, что в нашей Республиканской больнице есть хороший молодой хирург Владимир Ильинов. Он принял нас, познакомился и взял на операцию, - рассказала мама Дарины.



Операция длилась 1,5 часа и прошла успешно, несмотря на большую патологию. Уже в палате у малышки появился аппетит, нормализовался сон. Несколько месяцев восстановления - и Дарина ничем не будет отличаться от сверстников: никаких ограничений в занятиях спортом, то есть абсолютно полноценная жизнь.



О маленьких сердцах в Республиканской больнице заботится Ольга Володарская - детский кардиолог отделения сердечно-сосудистой хирургии с 32-летним стажем. Именно ее заботливые руки готовят малышей к операциям. Амбулаторная подготовка - важный период, поскольку малейшая простуда может стать причиной отмены операции. Именно Ольга Владимировна была первым кардиологом, к которой обратилась семья с двухмесячной Дариной.



В отделении сердечно-сосудистой хирургии РКБ оперируют детей с врожденными пороками сердца пяти нозологий, в том числе дефекты перегородок, открытый артериальный проток, с одно-двухлетнего возраста.



После операции дети проводят в отделении семь-девять дней - время восстановительного периода, в ходе которого проводится УЗИ-контроль. Необходимо убедиться, что все хорошо и порок устранен. Но, как говорит Ольга Владимировна, трехлетки уже на четвертый день начинают бегать по коридорам, и их не удержать.



За годы своей работы Ольга Владимировна пролечила тысячи детей с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе несколько сотен детей с пороками сердца, прооперированных хирургами РКБ. Детей оперируют как полостным методом, так и закрытым (транскатетерно) с хорошими результатами.



- Спасибо Ольге Владимировне, что была с нами от и до. Хорошо, что у нас - никуда ездить не нужно. Дома и стены помогают. Мы даже не знали, что в РКБ оперируют детей. Персонал очень хороший. Все переживали, как Дарина будет ночевать без меня в реанимации, но обошлось, - поблагодарила врачей мама Дарины.



Приглашенные спасители



Впрочем, иногда сил местных врачей не хватает. И тогда в Бурятию приезжают специалисты из других регионов. Так, в августе этого года в Детскую клиническую больницу уже не в первый раз приехал известный детский хирург из Иркутска Юрий Козлов. На этот раз его пациентом стал месячный малыш с крайне редким пороком развития - врожденной лобарной эмфиземой. В ходе операции пораженный участок легкого, мешавший малышу нормально дышать, был удален. Иркутскому хирургу помогали врачи из Бурятии - заместитель главврача ИОДКБ Симон Полоян и заведующий отделением детской хирургии Зорьян Цыренов.



Раньше детям с редкой тяжелой хирургической патологией приходилось уезжать в другие регионы России. Благодаря активной совместной работе детских хирургов ДРКБ и команде хирургов профессора Юрия Козлова детям Бурятии стала доступна высококачественная специализированная помощь дома, проведена не одна сложнейшая операция. Одновременно проводится учеба хирургов и реаниматологов ДРКБ. Юрий Козлов щедро делится своим опытом в области неонатальной хирургии, прокомментировали операцию в Детской больнице.



За пару месяцев до этого в Бурятию приехал красноярский детский кардиохирург из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Павел Теплов. Он провел операции двум детям с врожденным пороком сердца и сосудов - открытым артериальным протоком (ОАП). Ассистировал ему сердечно-сосудистый хирург Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Владимир Ильинов – тот самый, о котором мы говорили вначале.



Хирургическую коррекцию гемодинамически значимого ОАП необходимо было сделать без промедления, поскольку эти детки глубоко недоношенные: один родился с весом 810 грамм (первый из двойни, пятые роды), второй - 1400 грамм, а порок сердца препятствовал развитию легких, создавая угрозу жизни, рассказали врачи ДРКБ.



Операции прошли успешно с минимальными хирургическими вмешательствами - путем минимально травмирующего доступа и клипирования аномального межсосудистого сообщения.



Кроме того, Павел Викторович проконсультировал троих детей с очень сложными пороками сердца и согласовал их лечение - операцию по коррекции врожденного порока сердца в условиях Федерального сердечно-сосудистого центра.



Сегодня дети находятся на интенсивном лечении в послеоперационном периоде в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). Состояние их стабильное, добавили врачи.



Отрадно, что в республике появляются свои «звездные» врачи, которые могут без помощи иногородних специалистов проводить столь сложные операции. Однако отказываться и от помощи коллег из Иркутска и Красноярска не следует. Ведь обмен опытом – один из лучших вариантов повышения квалификации, тем более когда на кону детские жизни.



Станислав Сергеев, «Номер один».

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