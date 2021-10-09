В Бурятии число выданных МФО займов рухнуло на 19%

Речь идет о так называемых «займах под зарплату» на неотложные нужды



Если в России количество граждан с активными займами в микрофинансовых организациях (МФО) с начала 2021 года выросло на 23,4%, то в Бурятии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заемщиков, наоборот, снизилось сразу на 19%. Среди причин - ужесточение требований по выдаче займов для жителей Бурятии в связи с резким ростом закредитованности клиентов МФО: за один год - на 37%.



Напомним, речь идет о так называемых «займах под зарплату» на неотложные нужды. Люди обращаются в МФО, поскольку, несмотря на высокие проценты (до 1% в день), они могут получить деньги в режиме «здесь и сейчас». К тому же в банках кредиты выдают не быстро и не всем, а только заемщикам, имеющим стабильные доходы. В МФО же достаточно одного паспорта и ускоренной оценки заемщика на предмет платежеспособности.



По данным Нацбанка Бурятии, за первое полугодие 2021 года число займов, взятых физическими лицами, составило 1926 единиц, тогда как за аналогичный период прошлого года - 2650. Объем выданных средств также уменьшился. Правда, ненамного - с 19,5 млн рублей до 19,2 млн. А вот задолженность по ранее выданным кредитам выросла существенно. Если в первом полугодии 2020 года долги жителей Бурятии составляли 40,3 млн рублей, то в 2021 году - уже 48 млн. Рост - на 37%.



- Снижение количества выданных займов может быть сочетанием нескольких факторов. Клиенты, опасаясь неопределенной экономической ситуации, отказываются от спонтанных покупок и резко снижают потребление, - говорит экономист Анатолий Думнов. - Но в основном потенциальным клиентам просто не дают деньги в долг, поскольку им нечего будет отдавать. Ведь ситуация с закредитованностью достигла предела.



Последний фактор, скорее всего, является определяющим: со стороны микрофинансовых организаций, функционирующих в Бурятии, в 2021 году наблюдалось заметное ужесточение кредитной политики.



Кроме того, люди все больше понимают последствия похода в разного рода «быстрозаймы»: заем при процентной ставке в 365% годовых означает быстрое погружение в кредитную кабалу.



Хотя, признают эксперты, не исключено, что мы имеем дело с нехваткой статистической информации. Дело в том, что в последние годы в регионе выросло число так называемых «черных кредиторов» - граждан, не регистрирующих МФО. Добавим, что по закону выдавать денежные кредиты и займы могут только банки и микрофинансовые организации, а не граждане. Тем не менее число таких неучтенных кредиторов растет. Ведь спрос на «быстрые наличные», по сути, никуда не делся. И если официальные МФО денег не дают, опасаясь роста невозврата, то потребность в быстрых деньгах легко закрывается в подворотнях.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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