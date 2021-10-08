Мэрия Улан-Удэ готова конкурировать с дорожниками

Городские власти не исключают возможности создания муниципального предприятия по капремонту дорог



Комбинат по благоустройству Улан-Удэ теснит дорожников. Ямочный ремонт уже сегодня делается силами муниципального предприятия. Не исключено, что в скором времени ту же участь ждет и капитальный ремонт городских дорог. Дело в том, что чиновников не устраивает качество работ частных организаций, занимавшихся этим ранее. Но смогут ли муниципалы сделать лучше?



«Битва» с ямами



В прошлом году в городе принято интересное решение. Комитетом городского хозяйства был отработан вопрос о передаче полномочий по ямочному ремонту дорог муниципальному учреждению - Комбинату по благоустройству.



- Игорем Юрьевичем Шутенковым эта инициатива была поддержана. Дан ряд поручений, в том числе по передаче полномочий от комитета по строительству в комитет городского хозяйства, - поясняет Владимир Соснин, директор МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».



Ассигнования на ямочный ремонт остались на прежнем уровне – 22 млн рублей. Но торги на проведение ямочного ремонта теперь не проводятся.



Комбинат делал ремонт четырех видов. Во-первых, укладывал традиционный «горячий асфальт». Во-вторых, приобретена машина, которая проводит ремонт струйно-инъекционным способом (заделка небольших ям). Ее обслуживают два человека, а работа идет компактно, машина занимает одну полосу движения. Машина удешевила процесс. С учетом положительного опыта поднимается вопрос о приобретении еще одной такой машины. В-третьих, трещинозаливщик ликвидировал трещины в дорожном покрытии. И, наконец, применяется способ «холодной» асфальтоукладки.



- Трещины заливали в начале теплого периода. Потом работы приостановили, потому что битум слишком нагревался. Сейчас как раз продолжаем работу по трещинам. Закрывая их на этапе формирования, до одного сантиметра, мы не даем дороге прийти в негодность. Ведь если трещину оставить, то она уйдет в зиму, произойдет намокание основания дороги, потом происходит ее расширение, выбивается асфальт, получается яма. А это можно предупредить. Принято решение выделить средства для проведения работ на 24 тыс. погонных метрах. Мы распределили средства так, чтобы максимально эффективно отработать. Думаю, что многие заметили, что ям по городу стало меньше, - отмечает Владимир Соснин.



Струйно-инъекционный способ открыл дорогу к экономии. А «холодная» асфальтоукладка открывает возможность заделывать недостатки дорог при отрицательных температурах.



- Приобретен запас «холодного» асфальта – вещества, расфасованного в мешки по 50 килограммов. При нагреве оно позволяет производить работы по выбоинам, ликвидировать их, - говорит Владимир Соснин.



В итоге в прошлом году отремонтировано 18 тыс. квадратных метров ямочного ремонта. С нынешним переходом полномочий к Комбинату за аналогичные ассигнования в 2021 году будет сделано 24 тыс. квадратных метров. На треть больше. Сегодня ямочный ремонт в основном коснулся магистральных, больших улиц Улан-Удэ. В Комбинате собираются также охватить работой внутриквартальные проезды, но тут потребуется увеличение финансирования.



- По проездам тоже требуется ямочный ремонт, - констатирует директор Комбината.



Не совсем понятно, почему такие эффективные машины не использовали в ямочном ремонте раньше.



Наполеоновские планы



Думаем, Комбинат по благоустройству должен применить свои таланты не только в сфере ямочного, но и капитального ремонта улан-удэнских дорог. Составить конкуренцию фирме Александра Нурбекяна и другим частным бизнесменам.



- В целом Комбинат сейчас создает некоторые предпосылки к этому виду. Кое-что есть, но требуется приобретать дополнительную технику, чтобы выполнять капитальный ремонт. Это и фреза, которая стоит порядка 10 млн рублей, чтобы снимать покрытие, и специальные катки, тяжелые и средние, это еще 10 млн. Продумываем в этом направлении. И капремонт такого характера – снять полотно, положить новое - подпадает под необходимость проведения торгов. Комбинату будет необходимо участвовать в аукционах, - отмечает директор Комбината.



С одной стороны, идея неплохая. Ведь муниципальное предприятие, не закладывающее в стоимость ремонта прибыль и не пытающееся экономить на всем подряд, может справиться с ремонтом лучше. С другой стороны, практика показывает, что муниципальные предприятия не всегда справляются с такой нагрузкой. Часто подобные истории заканчиваются серьезными долгами, а то и уголовными делами.



К тому же необходимость участия в торгах может поставить крест на проекте по капремонту дорог своими силами. Ведь Бурятии уже известны истории, когда госпредприятия, потратив кучу денег на дорогостоящее оборудование, оставались с носом. Например, республиканский мусороперерабатывающий завод в свое время на бюджетные деньги закупил дорогостоящую линию по утилизации медицинских отходов, но в итоге проигрывал один за другим аукционы на эту самую утилизацию. Причем победителем в торгах оказывался предприниматель с огороженной забором буржуйкой. В итоге многомиллионное оборудование простаивало, а завод терпел убытки.



Надеемся, что у истории Комбината по благоустройству будет более счастливый конец.



Валентин Соколов, «Номер один».

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