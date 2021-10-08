В Улан-Удэ разрабатывают новую маршрутную сеть

В столице Бурятии обследуют пассажиропотоки и оптимизируют транспортную систему города



Сейчас в столице Бурятии идет работа по обследованию пассажиропотоков и оптимизации транспортной системы города. К концу года будут подготовлены конкретные варианты развития маршрутной сети города, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



– Надо уходить от диаметральных больших маршрутов. Сосредотачивать автобусы большой и средней вместимости на магистральных направлениях, автобусы малой вместимости останутся в роли подвозящих к основным магистральным маршрутам и трамваям, – рассказал председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.



На протяжении года администрация города работает с Минтрансом РБ и Минстрансом РФ по поручению Президента РФ т 25.12.2020. Ожидаемый результат – развитие системы городского общественного транспорта в 2022-2023 годах.



– Порядка 157 автобусов большой и средней вместимости просим на нужды города, автобусы планируем разместить на базе МУП «Городские маршруты» и пустить их на самые сложные участки – в отдаленные микрорайоны. Все расчеты подготовлены и переданы на рассмотрение, - подчеркнул Юрий Ткачев.



Также в этом месяце планируется запустить два новых трамвайных маршрута № 7 и №8. На линию будет выпущено еще 8 вагонов – и того ежедневно по городу будут курсировать 48 трамвайных вагонов. Сейчас в МУП «Управление трамвая» идет подбор персонала, запущена акция – новоприбывшим кондукторам предоставляют единовременную выплату в 20 тысяч рублей.



Между тем, на протяжении последних трех лет зафиксирован устойчивый отток - количество подвижного состава у частных перевозчиков по сравнению с 2018 годом снизилось на 30 процентов. В настоящий момент выход автобусов на городские маршруты составляет 730 единиц, в 2020 году он составлял 840 единиц.



В настоящий момент перевозчики города предложили пересмотреть тариф на проезд, который согласно нормативным документам можно изменять не чаще одного раза в год.



– У нас поднялась цена на ремонт машины, запчасти, топливо. Водители берут в кредит машины и не могут расплатиться. Когда я покупал машину, она стоила в 2001 году 180 тыс рублей, сейчас она стоит около 2 млн. Вы понимаете, как цены поднялись? Сейчас нас заставили проходить техосмотр через ГАИ - стекло если чуть треснет, то нужно менять. Два месяца назад лобовое стекло стоило 5400 рублей, месяц назад стало 9500 рублей, на сегодняшний день уже стало 13 тысяч. Понимаете, нам очень тяжело, - рассказывает водитель маршрутов №37 и №15 Вячеслав Рыков.



В настоящий момент Комитет экономического развития и туризма администрации г. Улан-Удэ проводит проверку экономической обоснованности расчетов предельных тарифов на проезд в общественном транспорте. Ранее состоялась тарифная комиссия, документы будут переданы в Улан-Удэнский городской Совет депутатов.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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