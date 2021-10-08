В Монголии около 90 проц всех новых случаев COVID-19 занимает дельта-штамм

В стране зарегистрировано более 10 тысяч случаев вторичного заражения коронавирусом



В Монголии с последней недели сентября по первую неделю октября отмечен самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, сообщает



Сейчас наблюдается тенденция постепенного снижения заболеваемости. Третья волна считается дельта-вариантом опасного вируса, так как, около 90 процентов всех новых случаев занимает дельта-штамм. Такая же ситуация и в мире. На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано более 10 тысяч случаев вторичного заражения коронавирусом.



«Группы риска - пожилые люди, хронические больные, пограничники и военнослужащие будут активно привлечены к вакцинации бустерной дозой. В настоящее время на добровольной основе предлагаются четыре типа вакцин от коронавируса и два для дополнительной защиты - Verocell и Pfizer», - рассказал директор ационального исследовательского центра инфекционных заболеваний

НИЦИЗ Ц.Билэгсайхан.



Начальник отдела иммунизации Н (НИЦИЗ) О.Дашпагма подчеркнула, что уровень вакцинации все еще недостаточный и призвала активно вакцинироваться граждан. «Дополнительная доза вакцин может быть назначена, если после получения первых двух доз прошли три месяца», - сообщила она.



Фото: pixabay.com

В Монголии с последней недели сентября по первую неделю октября отмечен самый высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, сообщает МОНЦАМЭ Сейчас наблюдается тенденция постепенного снижения заболеваемости. Третья волна считается дельта-вариантом опасного вируса, так как, около 90 процентов всех новых случаев занимает дельта-штамм. Такая же ситуация и в мире. На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано более 10 тысяч случаев вторичного заражения коронавирусом.«Группы риска - пожилые люди, хронические больные, пограничники и военнослужащие будут активно привлечены к вакцинации бустерной дозой. В настоящее время на добровольной основе предлагаются четыре типа вакцин от коронавируса и два для дополнительной защиты - Verocell и Pfizer», - рассказал директор ационального исследовательского центра инфекционных заболеванийНИЦИЗ Ц.Билэгсайхан.Начальник отдела иммунизации Н (НИЦИЗ) О.Дашпагма подчеркнула, что уровень вакцинации все еще недостаточный и призвала активно вакцинироваться граждан. «Дополнительная доза вакцин может быть назначена, если после получения первых двух доз прошли три месяца», - сообщила она.Фото: pixabay.com

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