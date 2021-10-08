В Бурятии мошенники покусились на Следственный комитет

Злоумышленники представляются сотрудниками СКР, используя программы подмены телефонного номера



В Бурятии в последнее время зафиксированы случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники, используя программы подмены телефонного номера, звонят гражданам и представляются сотрудниками Следственного комитета.



Мошенники пытаются получить персональные данные и сведения о банковских картах в целях дальнейшего хищения денежных средств. При этом на телефоне гражданина, отвечающего на звонок, во время вызова из-за действия программы «подмены номера» могут быть видны телефоны следственного управления, которые указаны на официальном сайте.



В Следственном управлении СКР по Бурятии разъяснили, что сотрудниками следственного управления сведения о банковских вкладах и счетах гражданина выясняются только в рамках процессуальной деятельности в установленном законом порядке путем направления соответствующих запросов в финансовые организации. Никто из сотрудников не обращается по телефону к гражданину, предлагая назвать номер банковской карты, любые коды для доступа к управлению счетом или для совершения банковских операций.



Следственное управление обращается к согражданам с просьбой проявлять бдительность при поступлении подобных телефонных звонков, не передавать мошенникам свои личные и персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.



При возникновении подозрений абоненту, принимающему звонок, следует завершить телефонный разговор, после чего самостоятельно перезвонить на телефон дежурного следственного управления 8 (924) 772-12-28 и уточнить сведения о поступившем звонке.



Фото: pixabay.com





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