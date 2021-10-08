В Бурятии темпы вакцинации от COVID-19 снизились почти в два раза

В ожидании четвертой волны пандемии в республике усилят работу мобильных групп



В Бурятии темпы вакцинации от COVID-19 за последнюю неделю снизились почти в два раза по сравнению с уровнем на начало сентября. Эти данные оглашены сегодня на оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Для более мягкого прохождения четвертой волны пандемии необходимо активизировать кампанию по вакцинации, а также интенсивно проводить ревакцинацию населения, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Между тем, на сегодня первым компонентом вакцины привито 358 710 человек, полностью завершили вакцинацию от новой коронавирусной инфекции – 295 296 человек. За последние сути привито 1451 человек. Ревакцинацию прошли 11 857 человек.Напомним, население республики составляет чуть менее 1 млн человек.



«К сожалению, темпы вакцинации в последнее время значительно сократились. Но ведь именно прививка обезопасит каждого человека от заболевания. Высокий процент привитых, хороший коллективный иммунитет в республике помогут нам мягче пройти четвертую волну заболеваемости, на пороге которой мы стоим. Это в свою очередь, позволит нашему бизнесу работать в полном объеме. Любые ограничительные мероприятия даются нам тяжело. Поэтому лучше и легче всем сейчас поставить прививку», - отмечает Алексей Цыденов.



Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции следует пройти ранее не привитым и переболевшим более 6 месяцев назад. Ревакцинация проводится привитым более 6 месяцев назад.



Пункты вакцинации развернуты в лечебных учреждениях, в торговых центрах и крупных супермаркетах Улан-Удэ. Всего в республике работают 60 пунктов вакцинации.



Пока же, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в республике осложняется, с целью контроля за соблюдением предпринимателями, руководителями организаций всех профилактических и противоэпидемических требований, усилена работа мобильных групп, заявил зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба Петр Мордовской.



На прошедшем заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение мобильным группам в первую очередь проверять те организации, где низкий процент привитых от COVID-19.



«Мы еще раз убедительно просим наших земляков пройти вакцинацию, вакцинировать своих сотрудников и соблюдать все санитарно-противоэпидемические требования. Впереди у нас четвертая волна, но, соблюдая все требования и меры профилактики, мы сможем сбить темпы прироста и сохранить здоровье, как свое, так и своих близких», - подчеркнул зампред.



Всего в республике в ежедневном режиме работает 75 мобильных групп, в составе которых около 200 государственных и муниципальных служащих, полиции, противопожарной службы, эпидемиологической службы. За несоблюдение антиковидных требований нарушителям грозит предупреждение или штраф на граждан до 1,5 тыс рублей; на должностных лиц – до 7,5 тыс рублей; на юридических лиц – до 25 тыс рублей. За повторное нарушение штрафы существенно возрастут: на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 20 тыс рублей; на юридических лиц - до 80 тыс рублей.



Мобильные пункты вакцинации:



- ТРЦ Форум, 2 этаж, павильон 15 (пн. – вс. 10:00-20:00)

- ТЦ «Мёд», второй этаж (пн. – вс. 11:00-18:00)

- ТГ «Абсолют» (Терешковой, 50) (пн. – пт. 11:00-18:00)

- ТГ «Абсолют» (Ключевская, 39Б) (пн. – пт. 11:00-18:00)

- ТРЦ People's Park (вход со стороны кинотеатра IMAX, ул. Жердева, д. 136/1)

- Сагаан Морин, (пн. – вс. 09:00-21:00)



Для вакцинации необходимо иметь при себе:



- полис ОМС

- СНИЛС

- паспорт



На вакцинацию следует приходить заранее, за 15 мин, для заполнения всех необходимых документов.



Фото: egov-buryatia.ru

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