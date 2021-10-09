В Бурятии нарушители ПДД выплатили 182 миллиона штрафами

За текущий год дорожные камеры зафиксировали более 342 тысяч правонарушений

За 9 месяцев текущего года Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения возбуждено более 342 тысяч дел. Нарушителями оплачены штрафы на сумму 182 млн. рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено свыше 61 тысячи постановлений. Основная масса нарушений ПДД регистрируется стационарными комплексами ЦАФАП (322480). При этом более 50% от общего количества нарушений фиксируется в столице республики.

"Структура выявленных нарушений по видам: 160 комплексами ЦАФАП выявлено 282 тысячи нарушений скоростного режима. 11 камер фиксируют нарушения правил проезда перекрестка, ими зафиксировано 34187 нарушений. 42 комплекса установлены на пешеходных переходах и зарегистрировали 12 тысяч фактов непредоставления преимущества пешеходам", - отмечают в МВД Бурятии.

Максимальная скорость, зафиксированная камерами ЦАФАП ГИБДД, была выявлена 14 июля на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Водитель автомашины «Фольксваген Туарег» двигался со скоростью 193 км/ч на участке дороги с разрешенной скоростью в 90 км/ч. Нарушителю направлено постановление по ч. 7 ст. 12.9 КРФ об АП, штрафная санкция по которой составляет 5000 рублей.

На региональных дорогах камерами ЦАФАП выявлено свыше 31 тысяч нарушений, на федеральных – более 150 тысяч нарушений. Также с помощью автоматизированных комплексов сотрудниками ГИБДД проверяются водители, лишенные права управления транспортными средствами. За 9 месяцев текущего года около 100 нарушителей привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ – за управление транспортным средством, будучи лишенными соответствующего права управления.

Отметим, до конца года планируется введение в эксплуатацию 9 новых комплексов автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

фото: МВД Бурятии