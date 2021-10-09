Жители Бурятии могут пройти бесплатное ВИЧ-тестирование

Мобильный пункты тестирования будут располагаться в трех районах республики





В Бурятии 11 и 12 октября все желающие могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Как сообщают в СПИД-центре г. Улан-Удэ, мобильный пункт тестирования будет находится в трех районах республики.



- В акции сможет принять участие любой желающий. Экспресс-тест на ВИЧ занимает всего пятнадцать минут, но показывает предварительный результат наличия вируса с 99% точностью. Пятнадцать минут, одна капля крови – и результат готов. Кроме того, тестирование будет сопровождаться до- и послетестовым консультированием, на которых специалисты помогут проанализировать наличие рискованных ситуаций к заражению и проконсультируют по всем интересующим вопросам. Тест будет абсолютно анонимным и бесплатным. Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер: консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей после каждого тестируемого, - рассказали в СПИД-центре.



11 октября с 11:00 до 17:00 в Селенгинске Кабанского района около салона связи «Связной», улица проспект Строителей. В Гусинозерске около ТГ «Абсолют». 12 октября с 11:00 до 17:00 в Улан-Удэ около ТРЦ «People’s Park» и ТЦ «Заря».



Отметим, в этом году акция проходит с июня по октябрь, мобильные пункты тестирования на базе специализированных автомобилей проследуют с запада на восток по территории Российской Федерации.





Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» почти заканчивает свой длинный путь в размере 144 населенных пунктов и 50 субъектов.





фото: СПИД-центр г. Улан-Удэ

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