Ветеран прокуратуры Бурятии на 88-ом году ушел из жизни

Виктор Звездин стоял у самых истоков основания Байкальской транспортной прокуратуры

На 88 году жизни ушел из жизни ветеран прокуратуры, Почетный работник Прокуратуры СССР Звездин Виктор Прокопьевич. О кончине знаменитого земляка с прискорбием сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Виктор Прокопьевич начал службу в органах прокуратуры Бурятской АССР в 1958 году. За период работы он занимал должности стажера следователя, следователя, старшего следователя, помощника разных районов Республики Бурятия, будучи прокурором, возглавлял коллективы прокуратур Кабанского и Баунтовского районов Бурятии, Улан-Удэнской и Байкальской транспортных прокуратур. С 1983 года продолжил свою трудовую деятельность в Северо-Кавказской и Краснодарской транспортных прокуратурах, с 1988 до 1994 г.г. в прокуратуре Республика Бурятия. В 1994 году Виктор Прокопьевич в должности прокурора Баунтовского района вышел в отставку.

Как отмечают в ведомстве, за примерное исполнение служебного долга, активную работу в борьбе с преступностью, общественную деятельность Звездина неоднократно поощрял Генеральный прокурор СССР, Генеральный прокурор РФ, прокурорами РСФСР и Бурятской АССР, Республики Бурятия. Награжден государственной наградой – медалью «За доблестный труд».

- Приказом Генерального прокурора СССР № 245-л от 05.05.1976 года образована Байкальская транспортная прокуратура, которую возглавлял Звездин В.П. в период с 1976 по 1983 г.г., который, кстати говоря, и предложил название вновь созданной транспортной прокуратуры, - добавили в Восточно-сибирской транспортной прокуратуре.









фото: pixabay.com, Восточно-сибирская транспортная прокуратура