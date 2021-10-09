В центре Улан-Удэ около «Лебедушки» гуляет гусь

Сегодня в центре Улан-Удэ жители заметили необычного «питомца», разгуливающего поблизости с торговым комплексом.
- Кто-то потерял гуся на Борсоева. Около магазина «Лебедушка», - сообщил очевидец в местном паблике «Весь Улан-Удэ».
Откуда взялся гусь в городских условиях – непонятно. Однако, новость развеселила горожан, и они начали строить свои догадки.
- Это новый промоутер магазина, - комментируют в паблике.
- На подушку привезли, да он хитрее оказался, - высказываются там же.
- Наверное, магазин «Лебёдушка» и потерял, - предполагает улан-удэнец.
фото: "Весь Улан-Удэ"