09.10.2021
В центре Улан-Удэ около «Лебедушки» гуляет гусь

В центре Улан-Удэ около «Лебедушки» гуляет гусь

«Это новый промоутер магазина», - шутят горожане

Сегодня в центре Улан-Удэ жители заметили необычного «питомца», разгуливающего поблизости с торговым комплексом.

- Кто-то потерял гуся на Борсоева. Около магазина «Лебедушка», - сообщил очевидец в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

Откуда взялся гусь в городских условиях – непонятно. Однако, новость развеселила горожан, и они начали строить свои догадки.

- Это новый промоутер магазина, - комментируют в паблике.

- На подушку привезли, да он хитрее оказался, - высказываются там же.

- Наверное, магазин «Лебёдушка» и потерял, - предполагает улан-удэнец.


фото: "Весь Улан-Удэ"

 



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