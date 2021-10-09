В центре Улан-Удэ около «Лебедушки» гуляет гусь

«Это новый промоутер магазина», - шутят горожане



Сегодня в центре Улан-Удэ жители заметили необычного «питомца», разгуливающего поблизости с торговым комплексом. - Кто-то потерял гуся на Борсоева. Около магазина «Лебедушка», - сообщил очевидец в местном паблике «Весь Улан-Удэ». Откуда взялся гусь в городских условиях – непонятно. Однако, новость развеселила горожан, и они начали строить свои догадки. - Это новый промоутер магазина, - комментируют в паблике. - На подушку привезли, да он хитрее оказался, - высказываются там же. - Наверное, магазин «Лебёдушка» и потерял, - предполагает улан-удэнец.





фото: "Весь Улан-Удэ"





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.