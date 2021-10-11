В тайге Хамар-Дабана, окружающего Байкал, гибнет кедр

Его уничтожают «иногородние» болезни и вредители, пришедшие с Дальнего Востока и европейской части страны



Глобальные изменения климата привели к массовому распространению вредителей и болезней в лесах на Байкале и грозят уничтожением особо ценных пород деревьев. Об этом заявил директор Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктор Воронин, сообщает



«У нас проблема в лесах с глобальными климатическими изменениями. Это даром не проходит для жизнеспособности деревьев, они ослабляются, в леса внедряются болезни и вредители, о которых раньше мы и не слышали. Они пришли к нам с Дальнего Востока, с европейской части и добавляются к нашим бедам - массивным рубкам, пожарам. Эти болезни распространяются на колоссальные территории. <…> Изменение климата вызывает изменения экосистемного уровня, и мы рискуем потерять особо ценные породы - кедровые леса. Они будут заменяться березой, осиной», - сказал Воронин.



Он рассказал, что в 2013 году специалисты открыли и описали такую болезнь леса, как бактериальная водянка. Тогда она была обнаружена в лесах горного хребта Хамар-Дабан, окружающего Байкал. Сейчас это заболевание распространяется на все леса, где есть кедр. Десять лет назад на Байкале обнаружили уссурийского полиграфа - опасного вредителя, который сегодня распространился по всему Хамар-Дабану. «В этом году мы прошли маршрутом по разным рекам, он везде есть. Кедр погибает, сейчас будет «добита» пихта. И создается там тяжелая ситуация: горный район, внизу проходит Восточно- Сибирская железная дорога, трасса «Байкал», населенные пункты, и стоит сухостой, который, как только сложатся условия, будет гореть», - отметил ученый.



Ситуацию осложняет то, что Байкал - это особо охраняемая природная территория, где ограничена хозяйственная деятельность, там нельзя проводить обработку лесов и санитарные рубки. Волонтеры периодически выезжают в лес и вручную собирают насекомых, однако на одном дереве может находиться до 60 тысяч жуков, то есть эта работа малоэффективна.



Фото: pixabay.com Глобальные изменения климата привели к массовому распространению вредителей и болезней в лесах на Байкале и грозят уничтожением особо ценных пород деревьев. Об этом заявил директор Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН Виктор Воронин, сообщает ТАСС «У нас проблема в лесах с глобальными климатическими изменениями. Это даром не проходит для жизнеспособности деревьев, они ослабляются, в леса внедряются болезни и вредители, о которых раньше мы и не слышали. Они пришли к нам с Дальнего Востока, с европейской части и добавляются к нашим бедам - массивным рубкам, пожарам. Эти болезни распространяются на колоссальные территории. <…> Изменение климата вызывает изменения экосистемного уровня, и мы рискуем потерять особо ценные породы - кедровые леса. Они будут заменяться березой, осиной», - сказал Воронин.Он рассказал, что в 2013 году специалисты открыли и описали такую болезнь леса, как бактериальная водянка. Тогда она была обнаружена в лесах горного хребта Хамар-Дабан, окружающего Байкал. Сейчас это заболевание распространяется на все леса, где есть кедр. Десять лет назад на Байкале обнаружили уссурийского полиграфа - опасного вредителя, который сегодня распространился по всему Хамар-Дабану. «В этом году мы прошли маршрутом по разным рекам, он везде есть. Кедр погибает, сейчас будет «добита» пихта. И создается там тяжелая ситуация: горный район, внизу проходит Восточно- Сибирская железная дорога, трасса «Байкал», населенные пункты, и стоит сухостой, который, как только сложатся условия, будет гореть», - отметил ученый.Ситуацию осложняет то, что Байкал - это особо охраняемая природная территория, где ограничена хозяйственная деятельность, там нельзя проводить обработку лесов и санитарные рубки. Волонтеры периодически выезжают в лес и вручную собирают насекомых, однако на одном дереве может находиться до 60 тысяч жуков, то есть эта работа малоэффективна.Фото: pixabay.com

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