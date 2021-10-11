В Бурятии будут развивать туризм на Теплых озерах



В республике намерены развивать эко-парк «Озёра на Снежной», куда входят Тёплые озёра, Соболиные озёра и другие места отдыха. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве было подписано восьмого октября между правительством республики и ООО «МаксиМакс» на заседании совета по туризму при главе Бурятии.

Объем инвестиций, которые планируется вложить в строительство комплекса, составляет около одного млрд рублей. Комплекс планируют построить в окрестностях поселка Выдрино.

- Мы хотим масштабировать наш проект, чтобы два региона –Бурятия и Иркутская область имели эко-парк в масштабе межрегионального. Сейчас Теплые озера посещает около 100 тысяч человек в сезон. Как известно, на реке Снежная есть ряд озер – около 20 водоемов, но многие заболочены. Наш проект связан, с одной стороны, с восстановлением озер, с другой – с увеличением мест массового рекреационного отдыха. Туристический поток можно увеличить до 300 тысяч человек, - рассказал исполняющей обязанности руководитель ООО «МаксиМакс» Максим Шевченко.

По словам Шевченко, эко-парк на реке Снежная существует уже около 50 лет, во многом благодаря уходу инвестора: за озерами ведется уход, их чистят, запускают рыбу, благоустраивают места отдыха.

Теплые озера – излюбленное круглогодичное место отдыха жителей Бурятии и Иркутской области.