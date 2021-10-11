В пригороде Улан-Удэ обезвредили минометный снаряд

Взрывотехники передали военным саперам для утилизации 120-мм мину







В Бурятии, в пригородном с Улан-Удэ поселке Сотниково, вчера при механизированном выравнивании земельного участка под строительство дома, был обнаружен предмет, конструктивно схожий со снарядом.



На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии, сообщили в пресс-службе управления.



Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что найденный предмет является 120-мм минометной миной с отломленным хвостовым оперением, со следами коррозии. Находка передана военным саперам для дальнейшей утилизации.



Фото: Росгвардия



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.