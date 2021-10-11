COVID-19 в Бурятии: необъявленная волна?

Общее число случаев заражения коронавирусом в республики превысило 60 тысяч



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 60 147. Это на 117 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них 48% (28 836) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1890 человек, шестеро - за последние сутки (все старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 97 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 5 104 человек.



В стационарах получают лечение 711 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 569. В отделениях реанимации находится 66 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –32 пациента (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 659 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 51 442 (+62) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 886 коек: занято – 711, свободно – 175 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,2%.



За сутки проведено исследований от 1 309 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 550 624 исследований.



Завершили вакцинацию 295 699 жителей Бурятии.



Профильные ведомства республики не спешат называть нынешний рост «короны» ее четвертой волной, власти пока лишь предостерегают население об ее реальной угрозе. Однако, судя по суточным приростам новых заразившихся, ежедневному мартирологу, который в основном пополняют старики, и неторопким темпам вакцинации, волна, все-таки, началась или начинается. Осталось дождаться ее официального объявления.



Фото: pixabay.com



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