В Бурятии сельский детсад построили с нарушениями

Доводы ОНФ о нарушении строительных норм подтвердила прокуратура



В Бурятии прокуратура подтвердила доводы активистов ОНФ о нарушении строительных норм при возведении детского сада на 150 мест в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.



Как сообщили в республиканском исполкоме ОНФ, после прокурорской проверки внесены представления директору ООО «Спецстрой» и начальнику УКС минстроя республики. Устранение недочетов прокуратура взяла на контроль.



Новый детский сад в поселке построен по госпрограмме Бурятии «Развитие образования и науки». Общая стоимость объекта более 131 млн рублей. Детский сад планировали открыть в сентябре этого года. Перед намеченной приемкой, в июле 2021 года, эксперты ОНФ проверили ход работы и выявили порядка 40 нарушений строительных норм.



Все материалы были направлены в межрайонную прокуратуру и в Счетную палату республики. Прокурорская проверка, прошедшая с участием Роспотребнадзора, подтвердила доводы общественников: асфальтовое покрытие около теневых навесов имело частичное разрушение, имелись и следы разрушения грунта на территории учреждения, дефекты полов в теневых навесах, деревянные конструкции не прошли должную подготовку и не имели гладкой поверхности, что не обеспечивало влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На стенах в помещении двух групп здания на первом этаже были дефекты и трещины, на потолке музыкального здания – трещина. Над окном помещения группы второго этажа оконный откос имел нарушения в отделке. На окнах здания не было москитных сеток, дефекты и провалы грунта выявлены на искусственном покрытии спортивной площадки.



Как сообщили в межрайонной прокуратуре Народному фронту, детский сад готовится к получению лицензии, которую он не получит, если нарушения не будут полностью устранены, а значит не сможет и начать работу.



Повторная прокурорская проверка выявила, что большая часть замечаний исправлена. Подрядчику остается устранить несколько трещин в стенах и щели на дверных стыках в каждой групповой здания детского сада, из-за которых двери не закрываются. На первом этаже здания в туалете для инвалидов омыватель унитаза все еще не подключен к системе водоснабжения – это упущение проектировщиков, так как не предусмотрено водоотведение к унитазу в санузле.



«В строительстве социальных учреждений для детей, прежде всего, важно соблюдение безопасности и удобства. Тенденция строить, чтобы потом переделывать, говорит о нерадивом отношении заказчика и подрядчика к своим прямым обязанностям, равно, как и отсутствие контроля на объекте. И мы не первый раз такое наблюдаем. Контрольный рейд по данному объекту нами запланирован на конец октября», - прокомментировал эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев.



Он также добавил, что Счетная плата республики не провела проверку, аргументируя это плотным текущим графиком контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.



Фото: ОНФ



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