Привиться единой вакциной от гриппа и ковида готов каждый третий россиянин

А число работодателей, вакцинирующих персонал от гриппа, сейчас максимально за 12 последних лет



В случае появления новой гибридной вакцины от гриппа и коронавируса ею готов привиться каждый третий россиянин, а среди уже вакцинированных от COVID-19 — каждый второй, сообщает результаты своего опроса портал



Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился планами создания единой вакцины против гриппа и COVID-19 - начало ее клинических испытаний намечено на конец 2022 года. Воспользоваться новейшей разработкой, чтобы защититься одновременно и от сезонного гриппа, и от коронавируса, сегодня готов каждый третий россиянин (33%), причем 9% абсолютно уверены в своем решении, а 24% — скорее готовы.



Напротив, 67% не намерены прививаться комбинированной вакциной: 33% решили это точно, а 34% - скорее не будут. В числе аргументов - неоднозначное отношение к вакцинации от гриппа и недоверие к слишком поспешным, по мнению респондентов, исследованиям.



Готовность вакцинироваться препаратом, еще только разрабатываемым в Центре им. Гамалеи, чаще выражают те, кто уже привился от COVID-19 (в целом 55%), также россияне с доходом свыше 80 тыс рублей. (в целом 39%). Тех, кто не доверяет единой вакцине, больше всего среди антипрививочников (93%). О нежелании использовать гибридный препарат женщины сообщали чаще мужчин (73 и 64% соответственно).







Между тем, число работодателей, вакцинирующих персонал от гриппа,



Вакцинация и ранее была самым популярным способом предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах, однако сегодня ее выбирает максимальное число работодателей (51%).



Сейчас масочный режим в борьбе с гриппом практикуют 23% компаний, обработку рук - 12%, удаленку - 9%. В доковидное время ношение масок во время эпидемии гриппа практиковали от 1 до 3% компаний, а обработку рук и ввод удаленки — считанные единицы.



Необходимость борьбы с гриппом сегодня отрицает лишь каждый одиннадцатый работодатель, а, к примеру, в 2014-м такой позиции придерживались 53%: тогда экономические реалии после ввода санкций в отношении России отодвинули многие внутренние процессы компаний на второй план.



Однако прививочную кампанию против гриппа и ОРВИ представители экономически активного населения поддерживают не слишком активно: лишь 28% россиян считают, что прививку от гриппа при отсутствии противопоказаний нужно делать ежегодно. Причем чаще всего в пользу такого решения высказывались россияне старше 45-ти (32%). В прошлом году идею ежегодной вакцинации от гриппа поддерживал практически каждый третий (32%).



Фото: pixabay.com В случае появления новой гибридной вакцины от гриппа и коронавируса ею готов привиться каждый третий россиянин, а среди уже вакцинированных от COVID-19 — каждый второй, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob . В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился планами создания единой вакцины против гриппа и COVID-19 - начало ее клинических испытаний намечено на конец 2022 года. Воспользоваться новейшей разработкой, чтобы защититься одновременно и от сезонного гриппа, и от коронавируса, сегодня готов каждый третий россиянин (33%), причем 9% абсолютно уверены в своем решении, а 24% — скорее готовы.Напротив, 67% не намерены прививаться комбинированной вакциной: 33% решили это точно, а 34% - скорее не будут. В числе аргументов - неоднозначное отношение к вакцинации от гриппа и недоверие к слишком поспешным, по мнению респондентов, исследованиям.Готовность вакцинироваться препаратом, еще только разрабатываемым в Центре им. Гамалеи, чаще выражают те, кто уже привился от COVID-19 (в целом 55%), также россияне с доходом свыше 80 тыс рублей. (в целом 39%). Тех, кто не доверяет единой вакцине, больше всего среди антипрививочников (93%). О нежелании использовать гибридный препарат женщины сообщали чаще мужчин (73 и 64% соответственно). Напомним , в Бурятии темпы вакцинации от COVID-19 не очень высоки. Всего в республику поступило 475,3 тыс единицы первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 360,4 тыс человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме почти 403 тыс единиц Завершили вакцинацию 295 699 человек. Это всего около трети от всего населения республики.Между тем, число работодателей, вакцинирующих персонал от гриппа, максимально за 12 лет . В опросе SuperJob приняли участие представители 500 российских компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.Вакцинация и ранее была самым популярным способом предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах, однако сегодня ее выбирает максимальное число работодателей (51%).Сейчас масочный режим в борьбе с гриппом практикуют 23% компаний, обработку рук - 12%, удаленку - 9%. В доковидное время ношение масок во время эпидемии гриппа практиковали от 1 до 3% компаний, а обработку рук и ввод удаленки — считанные единицы.Необходимость борьбы с гриппом сегодня отрицает лишь каждый одиннадцатый работодатель, а, к примеру, в 2014-м такой позиции придерживались 53%: тогда экономические реалии после ввода санкций в отношении России отодвинули многие внутренние процессы компаний на второй план.Однако прививочную кампанию против гриппа и ОРВИ представители экономически активного населения поддерживают не слишком активно: лишь 28% россиян считают, что прививку от гриппа при отсутствии противопоказаний нужно делать ежегодно. Причем чаще всего в пользу такого решения высказывались россияне старше 45-ти (32%). В прошлом году идею ежегодной вакцинации от гриппа поддерживал практически каждый третий (32%).Фото: pixabay.com

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