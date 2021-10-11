В Бурятии на территории 37 лесничеств вводят карантин

Древесина оттуда заражена усачами и шелкопрядом



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия вводит карантинный фитосанитарный режим на территории 37 лесничеств Республики Бурятия. Общая площадь, попавшая под карантин - более 20 млн гектаров, сообщили в ведомстве.



Так, ограничения устанавливаются на территориях Ангоянского, Баргузинского, Байкальского, Бичурского, Буйского, Бабушкинского, Верхне-Баргузинского, Верхне-Талецкого, Витимского, Гусиноозерского, Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Заиграевского, Заудинского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Кикинского, Кудунского, Курбинского, Курумканского, Куйтунского, Кондинского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Муйского, Окинского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Романовского, Улан-Удэнского, Уоянского, Усть-Баргузинского, Хоринского, Хандагатайского лесничеств.



Оттуда запрещен вывоз древесины и лесоматериалов без сопровождения карантинного сертификата.



«В связи с выявлением в лесах, расположенных на территории Республики Бурятия, очагов карантинных объектов: малого черного елового усача, большого черного елового усача, черного соснового усача, сибирского шелкопряда, непарного шелкопряда и обнаружением данных объектов в партиях лесоматериалов при производстве (в том числе переработке) хранении, перевозке и реализации», – говорится в приказе надзорного ведомства.



Этим же документом утверждена программа локализации очагов карантинных объектов и ликвидации популяции вредителей в этих карантинных зонах.



Фото: pixabay.com



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