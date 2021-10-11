В Бурятии в Иволгинский район направлена доппомощь пострадавшим от паводка

Почти 160 жителей сел Поселье и Сотниково, утратившие урожай овощей из-за паводков, получат «борщевые» наборы



В Бурятии Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выделила сегодня дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим от паводка в размере 727,4 тыс рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Дополнительную помощь в натуральной форме получат 159 жителей сел Поселье и Сотниково Иволгинского района, утратившие урожай овощей вследствие паводков. Помощь оказывается в виде «борщевых» наборов из расчета норм питания - 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы.

Напомним, 5-7 октября получили гуманитарную помощь в виде овощей 124 жителя Закаменского района и 86 жителей Селенгинского районов, утратившие урожай после паводков и града.



В Закаменском районе 124 человека, пострадавших от паводков и града, обеспечены овощами



«На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, принято решение о выделении правительством средств минсельхозпроду для дальнейшего перечисления муниципальным образованиям. В настоящее время администрациями пострадавших районов и аграрным ведомством проводится работа по закупу «борщевых» наборов, - отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев.



Фото: egov-buryatia.ru



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