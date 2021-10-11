Житель Забайкалья предстанет перед судом по обвинению в убийстве матери

Мужчина нанес ножом свыше десятка ранений женщине после совместного распития спиртного и мелкой ссоры



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Нарын-Талача Карымского района. Он обвиняется в убийстве своей матери, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 30 июня этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил свою мать. Преступление совершено в селе Нарын-Талача, в доме, где мужчина жил вместе с 58-летней матерью. После совместного распития спиртного и незначительной ссоры обвиняемый нанес ножом свыше десятка ранений женщине, отчего та скончалась на месте.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина семь раз привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.