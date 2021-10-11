В Улан-Удэ фонарные столбы сбивают десятками

Ситуация гораздо хуже прошлогодней



С начала 2021 года на территории Улан-Удэ было сбито машинами 40 опор наружного освещения. За весь прошлый год было сбито 36 опор.



С нерадивыми водителями разбираются – 38 из них уже установлены.



«Сотрудники ГИБДД направляют нам документы по ДТП. Данные вопросы отрабатываем с виновником ДТП, со страховой компанией. Как показывает практика, до суда не доходит», - говорит Алексей Тулонов, директор МБУ «Горсвет».



Не всегда удается сразу установить, кто нанес ущерб столбу. Так, недавно на проспекте Строителей, при повороте на улицу Боевую, столб зацепила неустановленная машина. По словам очевидцев, это была фура. К сожалению, ее номер никто не успел записать, но машину разыскивают.



Ремонтные работы обходятся примерно в 80 тыс. рублей за столб. В случае отключения всей линии освещения дороги, дорожная полиция обычно выставляет сотрудника, который следит за порядком на темном участке проезжей части.



Практически все водители, наехавшие на столб уличного освещения, пребывали в состоянии алкогольного освещения. Но был случай, когда дедушка на восьмом десятке лет, управлявший авто, перепутал педали.



Кроме поврежденных машинами опор, других фактов хулиганства, вандализма по отношению к уличному освещению нет. Разве что встречается несанкционированная расклейка объявлений.



На улан-удэнских улицах активно внедряются современные светильники. В этом году заключены энергосервисные контракты на замену почти 23 тыс. штук старых натриевых на новые светодиодные.



«Модернизация в городе, можно сказать, прошла. У нас 90 процентов светильников теперь энергосберегающие светодиодные. Остались те светильники, которые находятся на гарантии. По мере того, как гарантии будут истекать, будем решать вопрос о дальнейшем проведении мероприятий по замене», - говорит Алексей Тулонов.



Один из вопросов, который может возникнуть, состоит в том, что подрядчики не очень интересуются небольшими объемами.



В рамках энергосервисных контрактов также заменены 127 автоматических щитов управления наружным освещением. «Сейчас, например, мы задаем определенное время работы освещения и оно в автоматическом режиме включается. И наша круглосуточная диспетчерская служба видит возникающие проблемы, отключение линии, сбои в работе светильника. Это улучшает нашу работу, оперативность», - отмечает директор учреждения.



Сейчас в г. Улан-Удэ заканчивается второй «эволюционный» скачок в освещении. Первый состоял в замене ртутных светильников на натриевые. Экономия составляла 40 процентов от базовых значений. При переходе с натриевых на светодиодные, в конкурсную документацию закладывается 70-процентная экономия от базового значения.



К концу года новые светильники дадут экономию. 70 процентов этих средств будут выплачиваться подрядчику. В этом и заключается суть энергосервисных контрактов – заказчик расплачивается за работу подрядчика из средств от полученной экономии. В г. Улан-Удэ это продолжится восемь лет.



У граждан может возникать недовольство, по поводу того, что новые фонари светят так ярко, что ночью от них в квартире светло и плохо спасают даже темные шторы.



«Уровень освещенности установлен ГОСТом. Есть такие моменты, где, возможно, оголовник немного сбился по градусу установки, в каждом конкретном случае надо разбираться. Были жалобы такие, что светит прямо в квартиру, но их немного», - поясняет Алексей Тулонов.



Фото: "Номер один"



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