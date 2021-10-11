В Улан-Удэ прикрыли наркопритон

Он работал в сарае на придомовой территории



Сотрудники управления наркоконтроля в результате оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность наркопритона в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что 46-летний мужчина с начала августа предоставлял помещение сарая, расположенного на придомовой территории, для потребления наркотических средств. Для этого он провел в помещение электричество и оборудовал плитой. Хозяин постройки и его 28-летний знакомый неоднократно изготавливали и употребляли ацетилированный опий, а их 44-летний приятель – наркотики канабисной группы.



У наркопротребителей был выявлен факт потребления запрещенного вещества, в связи с чем нарушители привлечены к административной ответственности. Хозяин помещения отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем он также привлечен к административной ответственности.



С места происшествия сотрудники полиции изъяли: посуду для приготовления наркотика, шприцы, пустые бутылки из-под растворителя, электрическую плитку. Отметим, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее судим за наркопреступление. Возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД по Бурятии





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