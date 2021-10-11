В Улан-Удэ обещают, что нормальных дорог будет больше

К 2024 году в столице Бурятии около 80 проц дорог приведут в нормативное состояние





План ремонта улан-удэнских дорог нынче составил 30 км. По результатам торгов образовалась экономия, позволившая добавить в список работы улицы Бабушкина и Дорожная. «В итоге, общая протяженность автомобильных дорог, на которых проводили ремонт, составляет 33 км», - сообщил Павел Малых, начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству Улан-Удэ.



Итоговая приемка пока проведена на пяти объектах. По 13 прошла рабочая приемка, были выданы замечания и установлен срок для их устранения. «Еще по 13 объектам высокая степень готовности – более 85 процентов», - говорят в управлении.



Строительный сезон идет к концу. Отстающий объект – улица Автотранспортная, где асфальт еще не уложен. Там идет строительство крупнейшей в городе средней школы. Предстоит присоединить новостройку к теплосетям и прочим коммуникациям. По этой причине график дорожных работ был скорректирован.



«Асфальт на проезжей части планируется уложить на этой неделе», - поясняет Павел Малых.



В текущем году не было ни одного случая, когда из-за недобросовестной работы фирмы-подрядчика с ней был бы расторгнут контракт. В прошлом году таких контрактов оказалось два.



На следующих год в дорожных планах стоят также 30 км. На них пойдут 700 млн рублей. Проводятся торги. «Раннее проведение торгов позволит подрядным организациям заблаговременно подготовиться к строительному сезону, заготовить строительные материалы, подготовить трудовые ресурсы, технику и, значит, качественно выполнить работы», - уверены в мэрии Улан-Удэ.



К 2024 году в Улан-Удэ около 80 процентов дорог обещают привести в нормативное состояние. Власти заверили население, что цель будет достигнута. На их доля равна 65 проц.



Фото: ulan-ude-info.ru



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