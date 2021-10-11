Жители Закаменска: Когда уже благоустройство этого двора закончится

Горожане в ужасе от того, как им облагородили территорию
В Закаменске продолжается благоустройство отдельно взятых территорий. Об этом дворе мы уже писали ранее. Жители Закаменска просят поскорее прекратить такое благоустройство.
"Двор вообще печальный. Столько пустого пространства. Никакого благоустройства. А можно было бы обустроить хорошую детскую площадку", - комментирует пользователь Александра.
Фото: Аноним Закаменск
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