В Улан-Удэ в детсаду, где дети спят, «как гастарбайтеры», нашли нарушения

Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проверили «прогремевший» в соцсетях «Хрусталик»







Нарушения в том числе касаются использования самодельных детских кроватей и матрацев, у которых отсутствовали сертификаты качества и безопасности. Кроме того, фактическая площадь в игровых комнатах и спальных помещениях, предусмотренная на одного ребенка, оказалась ниже допустимой нормы. На окнах в спальных помещениях двух групп отсутствовали шторы, что не обеспечивало зашторивание окон во время дневного сна детей. В групповых помещениях также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима.



Для принятия мер информация направлена в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.



Руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергеей Ханхареев 7 октября провел семинар-совещание в режиме ВКС с руководителями образовательных организаций, в том числе и с заведующими детских садов. На совещании обсуждались вопросы соблюдения всех требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также соблюдения профилактических мер против СOVID-19, ОРВИ, гриппа и острых кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях. Эти вопросы находятся на контроле в управлении.



Фото: Аноним 03







После информации, размещенной в социальных сетях , сотрудники Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Советского района Улан-Удэ провели обследование детского сада №5 «Хрусталик» (г. Улан-Удэ, ул. Новгородская, д.8), выявив нарушения санитарного законодательства, сообщили в республиканском управлении санитарного ведомства.Нарушения в том числе касаются использования самодельных детских кроватей и матрацев, у которых отсутствовали сертификаты качества и безопасности. Кроме того, фактическая площадь в игровых комнатах и спальных помещениях, предусмотренная на одного ребенка, оказалась ниже допустимой нормы. На окнах в спальных помещениях двух групп отсутствовали шторы, что не обеспечивало зашторивание окон во время дневного сна детей. В групповых помещениях также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима.Для принятия мер информация направлена в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.Руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергеей Ханхареев 7 октября провел семинар-совещание в режиме ВКС с руководителями образовательных организаций, в том числе и с заведующими детских садов. На совещании обсуждались вопросы соблюдения всех требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также соблюдения профилактических мер против СOVID-19, ОРВИ, гриппа и острых кишечных инфекций в детских образовательных учреждениях. Эти вопросы находятся на контроле в управлении.Фото: Аноним 03

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