В Бурятии вынесен приговор убийце трех человек

Он проведет в колонии строгого режима двадцать один год



Двадцать один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Такое наказание назначил сегодня Верховный суд Бурятии 37-летнему местному жителю, убившему трех человек, сообщили в прокуратуре республики.



Мужчина признан виновным в «убийстве двух и более лиц» и «умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном путем поджога».



Как сообщало ранее Следственное управление СКР по Бурятии, вечером 15 октября прошлого года



Злоумышленник заставил сестру замыть следы преступления, после чего поджег мебель в квартире и скрылся. От полученных колото-резаных ранений потерпевшие скончались на месте преступления.Затем на окраине Улан-Удэ обвиняемый выкинул нож, после чего в доме у знакомой сжег в печи свою окровавленную одежду. Однако, несмотря на предпринятые меры, вскоре мужчина был задержан и заключен под страж



Приговор не вступил в законную силу. Осужденному грозил пожизненный срок.



Фото: buryatia.sledcom.ru Двадцать один год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Такое наказание назначил сегодня Верховный суд Бурятии 37-летнему местному жителю, убившему трех человек, сообщили в прокуратуре республики.Мужчина признан виновным в «убийстве двух и более лиц» и «умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном путем поджога».Как сообщало ранее Следственное управление СКР по Бурятии, вечером 15 октября прошлого года пьяный мужчина стал искать сестру . Вместе с родственниками и знакомыми он приехал к дому на улице Денисова и ворвался в квартиру местного жителя. Застав там сестру, употреблявшую спиртное, обвиняемый стал избивать ее собутыльников, а затем схватил на кухне нож и нанес им множество ударов хозяину квартиры, его матери и их знакомому. От полученных повреждений трое потерпевших скончались на месте.Злоумышленник заставил сестру замыть следы преступления, после чего поджег мебель в квартире и скрылся. От полученных колото-резаных ранений потерпевшие скончались на месте преступления.Затем на окраине Улан-Удэ обвиняемый выкинул нож, после чего в доме у знакомой сжег в печи свою окровавленную одежду. Однако, несмотря на предпринятые меры, вскоре мужчина был задержан и заключен под стражПриговор не вступил в законную силу. Осужденному грозил пожизненный срок. Подробнее в «Номере один» Фото: buryatia.sledcom.ru

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