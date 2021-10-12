Жителя Бурятии принудительно госпитализировали в тубдиспансер

Мужчина не признавал, что является опасным распространителем заболевания



В Кабанском районе Бурятии судебные приставы госпитализировали 49-летнего мужчину в противотуберкулезный диспансер. Гражданин от лечения отказывался, не признавая, что является опасным распространителем заболевания, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Как стало известно, мужчина уже проходил лечение и был снят с учета, но в связи с рецидивом заболевания был вновь поставлен на учёт. О вновь выявленном диагнозе и необходимости прохождения лечения мужчина и его мать знали, однако игнорировали назначения врача, на неоднократные вызовы врача пройти необходимый курс лечения умышленно не являлись и при посещениях врача по месту жительства двери не открывали.



"В интересах неопределенного круга лиц судом вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины в Республиканский противотуберкулезный диспансер имени Г.Д. Дугаровой в г. Улан-Удэ. На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель Кабанского районного отделения УФССП по Республике Бурятия незамедлительно возбудил исполнительное производство и должным образом уведомил об этом должника", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Судебные приставы и медработники выехали по месту проживания гражданина и осуществили принудительную госпитализацию должника в медучреждение, где ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.