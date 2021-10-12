В Бурятии за сутки от COVID-19 умерли восемь человек

В основном жертвами «короны» становятся старики старше 65 лет



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 60 261. Это на 114 случаев больше, чем было в понедельник. Из них 48% (28 878) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 898 человек, восемь - за последние сутки (семеро старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 100 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 5 796 человек.



В стационарах получают лечение 707 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 577. В отделениях реанимации находится 65 пациентов (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ –33 пациента (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 25.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 717 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 1 542 (+100) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы



За сутки проведено исследований от 898 коек: занято – 707, свободно – 191 койка. Занятость коечного фонда составляет 78,7%.



Завершили вакцинацию 296 187 жителей Бурятии.



Фото: pixabay.com





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.