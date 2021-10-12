В Бурятии задержаны два молодых человека, обвиняемых в убийстве в стиле 90-х

Семнадцатилетний подросток выбивал с мужчины долг, а сосед должника стал помогать топить и избивать жертву



В пригороде Улан-Удэ 2 октября на берегу реки Селенга, на окраине села Поселье, обнаружено тело 33-летнего местного жителя с многочисленными повреждениями головы, туловища и конечностей. По подозрению в совершении преступления задержаны подросток и юноша, 17 и 18 лет, с которыми у потерпевшего возник конфликт из-за денежного долга.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе проведенных допросов молодые люди дали подробные показания об обстоятельствах учиненной ими расправы и при предъявлении обвинения полностью признали свою вину, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 1 октября вечером обвиняемый подросток повстречал в городе Улан-Удэ знакомого мужчину, с которого стал требовать старый денежный долг. За деньгами они поехали в пригородное село Поселье. Однако на месте молодой человек, не получив обещанного, стал избивать попутчика. К нему присоединился 18-летний сосед потерпевшего, к которому тот хотел обратиться за помощью. Однако юноша наоборот вместе с подростком нанес мужчине множество ударов руками, ногами по голове и различным частям тела.



После этого молодые люди насильно увели потерпевшего к реке, где пытались утопить, сбросив его в воду, но после неудачной попытки продолжили бить мужчину деревянными палками, а затем оставили его на берегу и скрылись. От причиненных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия. Позже его тело обнаружили местные жители.



В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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