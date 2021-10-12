В Бурятии перед судом предстанет лодочник, утопивший двух человек

Одной из жертв трагической переправы через протоку Селенги стала 10-летняя девочка









По версии следствия, в июле нынешнего года днем обвиняемый, не имея права на управление маломерными судами, на моторной лодке «Казанка-М» с двумя пассажирами на борту, в том числе 10-летней девочкой, не обеспечив их спасательными жилетами, переправлялся через протоку реки Селенга в Прибайкальском районе.



В пути мужчина резко повернул руль для изменения курса маломерного судна и ускорил его движение. В результате лодка опрокинулась,



Предварительное расследование по уголовному делу проведено Восточно-Байкальским Следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, отметили в пресс-службе управления.



В настоящее время уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Бурятии для рассмотрения по существу.



Фото: Восточное МСУТ СК России Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Улан-Удэ, которому инкриминируется «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.По версии следствия, в июле нынешнего года днем обвиняемый, не имея права на управление маломерными судами, на моторной лодке «Казанка-М» с двумя пассажирами на борту, в том числе 10-летней девочкой, не обеспечив их спасательными жилетами, переправлялся через протоку реки Селенга в Прибайкальском районе.В пути мужчина резко повернул руль для изменения курса маломерного судна и ускорил его движение. В результате лодка опрокинулась, пассажиры упали за борт и утонули Предварительное расследование по уголовному делу проведено Восточно-Байкальским Следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, отметили в пресс-службе управления.В настоящее время уголовное дело направлено в Прибайкальский районный суд Бурятии для рассмотрения по существу.Фото: Восточное МСУТ СК России

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