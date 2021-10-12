Лучшие проекты, реализованные на «дальневосточном гектаре», отметят премией

Будет выбрано самое эффективное освоение полученного в рамках федеральной программы земельного участка



Самые интересные и оригинальные реализованные проекты по освоению «дальневосточного гектара» будут отмечены общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Номинация «Лучший гектар» позволяет поощрить наиболее активных пользователей «дальневосточного гектара» за самое эффективное освоение полученного в рамках федеральной программы земельного участка. По словам вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, «премия «Звезда Дальнего Востока» – для активных людей», «для тех, кто развивает свою Родину, делает жизнь на Дальнем Востоке лучше. Конкурс – это ещё одна возможность поощрить лучших и самых эффективных пользователей «дальневосточного гектара».



Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приглашает участников программы «Дальневосточный гектар» представить свои проекты и готова оказать поддержку в оформлении заявок на участие в премии. «Премия "Звезда Дальнего Востока" – это возможность заявить о проекте на всю страну, а также рассказать о возможностях, которые открывает для предпринимателя дальневосточная земля. Эффективные и оригинальные решения, реализованные на «дальневосточных гектарах», становятся ориентиром и примером для появления новых инициатив», - прокомментировал Игорь Носов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.



За четыре года проведения премии номинацией «Лучший гектар» отмечено более десятка проектов, среди которых туристические базы, фермерские хозяйства, пасеки, сбор дикоросов и другие. Так, в 2019 году победителем номинации «Лучший гектар» стал проект по производству березового сока (Андрей Воротняк, председатель кооператива «Дальневосточная слобода», Хабаровский край), а лауреатами - проекты организации выпечки хлеба (Андрей Шаплов, глава хозяйства «Хлеб Отец», Приморский край) и по круглогодичному выращиванию клубники под землей (Денис Меламед, Камчатский край). С 2017 года лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока.



Сбор лучших проектов, реализованных на «дальневосточных гектарах», пройдет со всех регионов ДФО. Заявки принимаются до 19 ноября 2021 года. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте премии



Напомним, программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. Земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Заявитель сам выбирает вид деятельности на участке, а также где и сколько земли взять. «Дальневосточный гектар» стал одной из востребованных мер государственной поддержки в ДФО. На сегодняшний день в программе «Дальневосточный гектар» участвуют более 96 тысяч человек. Дальневосточники и жители других регионов берут землю для того, чтобы построить себе жильё, заниматься сельским хозяйством и открывать туристические и предпринимательские проекты.



Фото: правительство Бурятии

Самые интересные и оригинальные реализованные проекты по освоению «дальневосточного гектара» будут отмечены общественно-деловой премией «Звезда Дальнего Востока», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Номинация «Лучший гектар» позволяет поощрить наиболее активных пользователей «дальневосточного гектара» за самое эффективное освоение полученного в рамках федеральной программы земельного участка. По словам вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, «премия «Звезда Дальнего Востока» – для активных людей», «для тех, кто развивает свою Родину, делает жизнь на Дальнем Востоке лучше. Конкурс – это ещё одна возможность поощрить лучших и самых эффективных пользователей «дальневосточного гектара».Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приглашает участников программы «Дальневосточный гектар» представить свои проекты и готова оказать поддержку в оформлении заявок на участие в премии. «Премия "Звезда Дальнего Востока" – это возможность заявить о проекте на всю страну, а также рассказать о возможностях, которые открывает для предпринимателя дальневосточная земля. Эффективные и оригинальные решения, реализованные на «дальневосточных гектарах», становятся ориентиром и примером для появления новых инициатив», - прокомментировал Игорь Носов, генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.За четыре года проведения премии номинацией «Лучший гектар» отмечено более десятка проектов, среди которых туристические базы, фермерские хозяйства, пасеки, сбор дикоросов и другие. Так, в 2019 году победителем номинации «Лучший гектар» стал проект по производству березового сока (Андрей Воротняк, председатель кооператива «Дальневосточная слобода», Хабаровский край), а лауреатами - проекты организации выпечки хлеба (Андрей Шаплов, глава хозяйства «Хлеб Отец», Приморский край) и по круглогодичному выращиванию клубники под землей (Денис Меламед, Камчатский край). С 2017 года лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока.Сбор лучших проектов, реализованных на «дальневосточных гектарах», пройдет со всех регионов ДФО. Заявки принимаются до 19 ноября 2021 года. С условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте премии www.премия-звезда.рф . Премия проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.Напомним, программа «Дальневосточный гектар» реализуется с 2016 года. Земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Заявитель сам выбирает вид деятельности на участке, а также где и сколько земли взять. «Дальневосточный гектар» стал одной из востребованных мер государственной поддержки в ДФО. На сегодняшний день в программе «Дальневосточный гектар» участвуют более 96 тысяч человек. Дальневосточники и жители других регионов берут землю для того, чтобы построить себе жильё, заниматься сельским хозяйством и открывать туристические и предпринимательские проекты.Фото: правительство Бурятии

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