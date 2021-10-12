Авиасообщение между Бурятией и Монголией возобновят сразу после открытия границы

Также появилась возможность дополнительного воздушного направления в Казахстан



В режиме ВКС прошла встреча с Генеральным директором монгольской авиакомпанией «Хунуу Эйр» г-ном П. Мунхжаргалом, где принял участие генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, рассказал "Номер один" министр по связям с Монголией Даба-Жалсан Чирипов.



На встрече обсудили вопросы и возможности по возобновлению авиасообщения между Улан-Батором и Улан-Удэ, а также обговорили возможность дополнительного воздушного направления в Казахстан.



"Как только появится возможность, откроют границы, дадут разрешение (возобновится авиасообщение между Бурятией и Монголией, - прим. ред.). В компании выразили высокую заинтересованность в маршруте, а также подтвердили его востребованность, учитывая наши добрососедские, родственные связи", - рассказал "Номер один" министр по связям с Монголией.



Фото: pixabay.com



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