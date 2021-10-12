В Забайкалье вынесен приговор контрабандисту 12 золотых слитков

Несмотря на их крупную стоимость – более 17 млн рублей – он отделался условным сроком



Забайкальский районный суд вынес приговор уроженцу Оловяннинского района. Он признан виновным в «контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Суд установил, что в мае 2021 года обвиняемый, предварительно договорившись с неустановленным следствием гражданином Китая, за денежное вознаграждение в 50 тыс рублей пытался переместить из России в КНР 12 золотых слитков массой более 4 кг.



При этом, достоверно зная о необходимости подачи письменной таможенной декларации при перемещении через таможенную границу стратегически важных товаров, в таможенный орган ее не представил.



Золото было обнаружено при пограничном осмотре транспортного средства мужчины. Стоимость незаконно перемещаемого товара превысила 17 млн рублей.



Суд с учетом мнения государственного обвинителя Даурской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 200 тыс рублей.



Фото: pixabay.com







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