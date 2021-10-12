В Забайкалье заметно выросло число браков

Большинство женихов находились в возрасте 25-34 лет, невест - 18-24 лет



В Забайкалье с начала года зарегистрировано 5166 актовых записей о заключении брака. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4222 брака. Такие данные получены по промежуточным итогам работы департамента ЗАГС за девять месяцев, сообщает официальный краевой портал.



И для сравнения - всего за 2020 год на территории края было зарегистрировано 5480 браков.



В нынешнем году среди новобрачных впервые вступили в брак 3461 женщина и 3525 мужчин. Также статистика показала, что большее число женихов, заключивших брак, находилось в возрасте от 25 до 34 лет. Большинство невест было в возрасте 18-24 лет.



Через портал Госуслуги было подано 29 % заявлений. На нем дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца ее можно регулировать.



Фото: пресс-служба ЗАГС Забайкальского края





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