Таковы данные исследования, проведенного федеральным изданием



Бурятия оказалась в конце рейтинга по финансовому благополучию среди регионов России за 2020 год, сообщает результаты своего исследования



В ходе составления рейтинга специалисты учитывали такие показатели как: отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые смогли позволить себе купить квартиру в ипотеку.



В итоге первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский АО. С 4 по 10 места заняли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.



Последние три места рейтинга - 83, 84 и 85 соответственно - занимают республики Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия. Также внизу расположились Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.



По сравнению с 2019 годом состав первой и последней десяток не изменился.



По мнению экспертов, в 2021 году благодаря улучшению экономической ситуации и начала преодоления последствий пандемии можно ожидать общего повышения уровня финансового благополучия.



Фото: "Номер один"

Бурятия оказалась в конце рейтинга по финансовому благополучию среди регионов России за 2020 год, сообщает результаты своего исследования РИА Новости В ходе составления рейтинга специалисты учитывали такие показатели как: отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые смогли позволить себе купить квартиру в ипотеку.В итоге первые места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский АО. С 4 по 10 места заняли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.Последние три места рейтинга - 83, 84 и 85 соответственно - занимают республики Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия. Также внизу расположились Бурятия, Дагестан, Крым, Калмыкия, Чечня, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.По сравнению с 2019 годом состав первой и последней десяток не изменился.По мнению экспертов, в 2021 году благодаря улучшению экономической ситуации и начала преодоления последствий пандемии можно ожидать общего повышения уровня финансового благополучия.Фото: "Номер один"

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