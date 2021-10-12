В Улан-Удэ спасли разнорабочего, заваленного песком

Первую помощь пострадавшему оказали случайные прохожие



Сотрудники Улан-Удэнской поисково-спасательной службы подняли рабочего строительной компании из ямы, в которую он провалился. Мужчину засыпало грунтом с головой, сообщили в администрации столицы Бурятии со ссылкой на городское управление по ЧС.



Спасатели прибыли на место через 10 минут после поступления сообщения очевидцев в службу ЕДДС. Они освобождали разнорабочего, пострадавшего при земляных работах, из песчаного плена в течение 40 минут. До приезда экипажа спасателей очевидцы происшествия смогли откопать его голову, чтобы он не задохнулся.



«Первую помощь пострадавшему оказали случайные свидетели, которые освободили его голову из грунта. Свидетели сделали самодельные веревки, чтобы помочь рабочему выбраться из ямы, но их усилия не увенчались успехом. На месте происшествия работали три сотрудника ПСС», - рассказал спасатель Александр Брынько.



Своевременная помощь очевидцев и спасателей сохранила человеку жизнь. Сотрудники Улан-Удэнской ПСС передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи.



Фото: ulan-ude-info.ru



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