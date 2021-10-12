Летняя электричка Улан-Удэ–Таловка прекращает курсирование с 16 октября

Решение принято в соответствии с заявкой минтранса Бурятии и запросом «Байкальской ППК»



В соответствии с заявкой министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии и запросом АО «Байкальская ППК» с 16 октября прекращают курсирование, вводимые на летнее время пригородные поезда № 6611 Улан-Удэ – Таловка и № 6622 Таловка – Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ВСЖД.



Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.



Фото: минтранс Бурятии



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