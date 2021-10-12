Бездомные псы «в законе» пугают жителей Улан-Удэ своей агрессивностью

Чипированные и вакцинированные бродячие собаки загрызли домашнюю во дворе дома



В Улан-Удэ в сентябре возобновлена работа оперативных штабов по отлову безнадзорных животных. Это связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона», сообщили в Комитете городского хозяйства.



В 2021 году в городе отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ в прежнюю среду обитания свыше 3,5 тысячи безнадзорных животных. Как показывает статистика обращений горожан, чипированные (биркованные) собаки часто ведут себя агрессивно. Агрессию проявляют и хозяйские собаки, находящиеся на самовыгуле. Управлением административного контроля в этом году уже составлено 65 протоколов за нападение домашней собаки на человека.



В этом году значительно увеличены штрафы за нарушение правил выгула и регистрации домашних животных, но видимо это не останавливает недобросовестных хозяев, так как на сегодня составлен 541 протокол за подобные административные правонарушения.



Благодаря работе оперативных штабов налажена обратная связь с жителями, составляется график и маршрут бригад отлова. Но есть случаи, когда поведение безнадзорных собак становится опасным для общества. Так, в штабе Октябрьского района о своей трагедии рассказала Светлана Жданова, проживающая по улице Барнаульская в микрорайоне Новая Комушка. В сентябре две бездомные собаки, которые жили по соседству с ее участком в заброшенном доме, в ночное время выбили доску в заборе и загрызли ее дворовую собаку, сидевшую на цепи. Через два дня служба по отлову забрала этих собак, но после проведения процедур ОСВВ вернула обратно.



«Зачем выпускать агрессивных собак? Страшно выйти в собственный огород, вдруг голодные опять выбьют доску в заборе и нападут уже на человека, а не на собаку. Страшно», - пишет Светлана в группе оперативного штаба.



Такие же тревожные сообщения от жителей поступают и в штаб Железнодорожного района.



«Аршан. В районе ул. Семашко, 6 агрессивная собака с биркой. Кобель светлого окраса, средний размер. Не просто облаивает, а пытается напасть, не боится человека. Видимо, прикормлен там и охраняет территорию. С ним несколько собак из близлежащих дворов (убегают под заборы при угрозе). Вопрос: кто и как на агрессию проверял этого милого бездомыша и что он делает на улице?», - пишет житель Сергей в группе.



На сегодня в федеральном законе не определен порядок оценки агрессивности животного, из-за чего возникают вопросы по пожизненному содержанию животного в приюте. На открытом круглом столе, организованном в августе Комитетом городского хозяйства, эти вопросы обсуждались с представителями зоозащитных организаций, руководителями приютов для животных, служб по отлову, профессиональными кинологами.



Напомним, что с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Закон обязывает возвращать безнадзорных животных в прежнюю среду обитания на прежние места после проведения стерилизации, вакцинации и биркования.



С 1 марта по муниципальному контракту в Улан-Удэ работает служба по отлову безнадзорных животных ООО «Байкалагроветторг». По плану они должны отловить 4,8 тысячи собак.



Фото: ulan-ude-info.ru



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