Жители Бурятии становятся жертвами интернет-торговли

Полиция республики призывает к бдительности при покупке-продаже через интернет-площадки



В Бурятии в отдел полиции «Северобайкальский» обратилась 38-летняя жительница села Байкальское и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Женщина нашла в сети Интернет сайт по продаже мототехники и заказала себе скутер. Оформить заявку на покупку и доставку мототранспортного средства ей помог брат. С учетом транспортировки товара оплата составила 31,5 тысячи рублей, которые были перечислены на указанную продавцом банковскую карту. Однако спустя 2,5 недели скутер так и не пришел.



На возникшие у клиентки вопросы сотрудники компании сначала отвечали, что отправят мототехнику в ближайшее время, затем перестали реагировать на ее звонки, ставя вызов на удержание. А когда она позвонила с незнакомого им номера – нецензурно выразились в ее адрес и рекомендовали больше их не беспокоить. Женщина обратилась в полицию. В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество», сообщили в республиканском МВД.



Аналогичному обману подверглась и 30-летняя жительница Джидинского района. На найденном в сети сайте она заказала билет на самолет до Москвы, но на электронную почту он не пришел. Попытки связаться с операторами интернет-площадки результата не дали. Ущерб составил превысил семь тысяч рублей.



Обратная ситуация произошла с 27-летним жителем Улан-Удэ, супруга которого выложила на одном из популярных сайтов объявление о продаже дивана за 2,5 тысячи рублей. Потенциальный покупатель попросил у горожанина для оплаты номер банковской карты и трехзначный защитный код с ее оборотной стороны. Проявив легкомыслие, потерпевший передал все необходимые данные. Как итог, ожидаемое поступление средств обернулось списанием со счета улан-удэнца 40 тысяч рублей, после чего молодой человек заблокировал карту.



МВД Бурятии призывает граждан к бдительности при покупке/продаже вещей через интернет-платформы. Будьте бдительны, не передавайте незнакомцам персональные данные карты, пароли и коды, поступающие в смс. Совершайте покупки через проверенные сервисы или официальные сайты компаний.



Впрочем, три четверти российских интернет-пользователей (74%) уже имеют опыт приобретения товаров через интернет, а в 2011 году среди интернет-пользователей таких было только 29%, сообщает результаты своего исследования



Чаще всего российские интернет пользователи приобретали следующие товары (топ-5): 42% покупали одежду и обувь (9% в 2011 г.), 31% – мелкую бытовую технику (6% в 2011 г.), 29% – авиа- и железнодорожные билеты, путевки (7% в 2011 г.), 27% – электронику (7% в 2011 г.), а 25% – товары для дома (4% в 2011 г.). Только 26% интернет-пользователей никогда ничего не покупали через интернет (71% в 2011 г.).



Фото: pixabay.com В Бурятии в отдел полиции «Северобайкальский» обратилась 38-летняя жительница села Байкальское и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Женщина нашла в сети Интернет сайт по продаже мототехники и заказала себе скутер. Оформить заявку на покупку и доставку мототранспортного средства ей помог брат. С учетом транспортировки товара оплата составила 31,5 тысячи рублей, которые были перечислены на указанную продавцом банковскую карту. Однако спустя 2,5 недели скутер так и не пришел.На возникшие у клиентки вопросы сотрудники компании сначала отвечали, что отправят мототехнику в ближайшее время, затем перестали реагировать на ее звонки, ставя вызов на удержание. А когда она позвонила с незнакомого им номера – нецензурно выразились в ее адрес и рекомендовали больше их не беспокоить. Женщина обратилась в полицию. В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество», сообщили в республиканском МВД.Аналогичному обману подверглась и 30-летняя жительница Джидинского района. На найденном в сети сайте она заказала билет на самолет до Москвы, но на электронную почту он не пришел. Попытки связаться с операторами интернет-площадки результата не дали. Ущерб составил превысил семь тысяч рублей.Обратная ситуация произошла с 27-летним жителем Улан-Удэ, супруга которого выложила на одном из популярных сайтов объявление о продаже дивана за 2,5 тысячи рублей. Потенциальный покупатель попросил у горожанина для оплаты номер банковской карты и трехзначный защитный код с ее оборотной стороны. Проявив легкомыслие, потерпевший передал все необходимые данные. Как итог, ожидаемое поступление средств обернулось списанием со счета улан-удэнца 40 тысяч рублей, после чего молодой человек заблокировал карту.МВД Бурятии призывает граждан к бдительности при покупке/продаже вещей через интернет-платформы. Будьте бдительны, не передавайте незнакомцам персональные данные карты, пароли и коды, поступающие в смс. Совершайте покупки через проверенные сервисы или официальные сайты компаний.Впрочем, три четверти российских интернет-пользователей (74%) уже имеют опыт приобретения товаров через интернет, а в 2011 году среди интернет-пользователей таких было только 29%, сообщает результаты своего исследования ВЦИОМ Чаще всего российские интернет пользователи приобретали следующие товары (топ-5): 42% покупали одежду и обувь (9% в 2011 г.), 31% – мелкую бытовую технику (6% в 2011 г.), 29% – авиа- и железнодорожные билеты, путевки (7% в 2011 г.), 27% – электронику (7% в 2011 г.), а 25% – товары для дома (4% в 2011 г.). Только 26% интернет-пользователей никогда ничего не покупали через интернет (71% в 2011 г.).Фото: pixabay.com

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