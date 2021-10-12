В Улан-Удэ погибший школьник был из благополучной семьи

Комитет по образованию города Улан-Удэ дал комментарий по поводу произошедшего



Напомним, 10 октября 2021 года днем в лесном массиве возле автозаправочной станции на улице Мокрова города Улан-Удэ было обнаружено тело 12-летнего подростка, рядом с которым найден газовый баллончик для бытовых горелок. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на восстановление полной картины происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой будет проводиться токсикологическое исследование.



Комитет по образованию города Улан-Удэ дал комментарий по поводу произошедшего:



- По факту несчастного случая с учащимся школы № 32 сообщаем. 10 октября 2021 (воскресенье) в адрес Комитета по образованию поступило сообщение от директора школы Дикань Ю.Ф. о несчастном случае с учащимся 6 класса. Предварительная причина удушение газом. Несчастный случай произошел в выходной день, во внеучебное время в лесном массиве в кругу друзей. Ребенок из благополучной полной семьи, на учете не состоял, учился удовлетворительно. 11 сентября 2021 г. Комитетом по образованию издан приказ о проведении комиссионной проверки. Нарушений в образовательно-воспитательной, социально-профилактической деятельности со стороны школы № 32 не выявлено.

Правоохранительные органы проводят работу, - сообщили в комитете.



Фото: Pixabay.com



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