В Бурятии продлен приём заявок на республиканский конкурс «Лучшая молодая семья»

Участниками могут стать семьи, воспитывающие одного и более детей



В Бурятии до 20 октября продлен приём заявок на республиканский конкурс «Лучшая молодая семья».



Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и родительства.



Участниками республиканского конкурса могут быть жители Республики Бурятия в возрасте до 35 лет, имеющие регистрацию по месту жительства/ по месту пребывания в Республике Бурятия, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.



Заявки можно направлять на электронную почту -



Сроки проведения республиканского конкурса в 2021 году – с 21.09.2021 г. по 25.10.2021 г. Положение о республиканском конкурсе «Лучшая молодая семья» размещено на официальном сайте ГАУ РБ «Молодежный центр» (mcrb03.ru ) в разделе документы.



Фото: Pixabay.com В Бурятии до 20 октября продлен приём заявок на республиканский конкурс «Лучшая молодая семья».Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и родительства.Участниками республиканского конкурса могут быть жители Республики Бурятия в возрасте до 35 лет, имеющие регистрацию по месту жительства/ по месту пребывания в Республике Бурятия, состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей.Заявки можно направлять на электронную почту - mcrb03@yandex.ru , до 20.10.2021Сроки проведения республиканского конкурса в 2021 году – с 21.09.2021 г. по 25.10.2021 г. Положение о республиканском конкурсе «Лучшая молодая семья» размещено на официальном сайте ГАУ РБ «Молодежный центр» (mcrb03.ru ) в разделе документы.Фото: Pixabay.com

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