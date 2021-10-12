В Бурятии купили квартиры для детей-сирот

Запланирована покупка 162 квартир за счет средств федерального бюджета



В Бурятии в нынешнем году для детей-сирот Управление капитального строительства приобрело 85 квартир, пять контрактов ожидают оплаты. С продавцами заключен 141 контракт, 11 находятся на стадии заключения, сообщили в пресс-службе управления.



Начальник отдела реализации программ обеспечения жильем детей-сирот УКС Батор Лабаров отмечает, что с начала года проведено 909 аукционов, из них состоялось 152. Сотрудники УКС выезжают на осмотры по Улан-Удэ и районам республики еженедельно. За один выезд осматривают несколько квартир.



«Требования к этому социальному жилью достаточно высокие, после первичного осмотра, как правило, не бывает приемки. Обычно выявляются замечания, собственник должен их устранить, после этого – новый выезд, и так до окончательного устранения всех недочетов», – комментирует Батор Лабаров.



В этом году для обеспечения жильем детей-сирот запланирована покупка 162 квартир за счет средств федерального бюджета. В настоящее время объявлены торги на приобретение жилья в Улан-Удэ. Вся информация о проводимых торгах размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.



Фото: УКС



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