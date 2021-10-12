McDonald’s подкрался к Бурятии

Корпорация планирует создать в Иркутской области более 600 рабочих мест и восемь предприятий





Правительство Иркутской области и «Макдоналдс» подписали соглашение, в рамках которого компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена, сообщила пресс-служба областной администрации.



Иркутская область станет новым регионом в географии сети «Макдоналдс», а открытие предприятий позволит создать более 600 рабочих мест для жителей области. Компания также намерена реализовать в регионе ряд благотворительных, социальных и волонтерских инициатив.



«Соглашение будет способствовать развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества сторон. Правительство Иркутской области заинтересовано в привлечении инвестиций в экономику региона, а также в развитии конкуренции на территории области. Мы стараемся индивидуально подходить к взаимодействию с каждым инвестором, создаем необходимые условия, чтобы они были твердо уверены в возможностях ведения бизнеса в Приангарье», - подчеркнул Игорь Кобзев.



Согласно соглашению, компания намерена участвовать в благотворительных проектах, реализуемых на территории Иркутской области. В том числе планируется проработать возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» для проживания родителей детей, находящихся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.



Как отметил Марк Карена, Иркутская область станет новым и очень перспективным регионом на карте присутствия компании. «Развитие сети – один из главных наших приоритетов. В этом году мы перешли отметку в 800 предприятий по всей России, а всего в течение 2021 года планируем открыть около 80 новых предприятий. Ежедневно мы обслуживаем около 1,8 миллиона гостей, и я очень рад, что в скором времени жители Иркутской области будут в их числе», - сказал Марк Карена.



Сегодня «Макдоналдс» продолжает расширять свое присутствие на российском рынке. Компания активно работает с локальными производителями: на данный момент 99% продукции поставляется российскими поставщиками.



На сегодняшний день на предприятиях «Макдоналдс» в России работает более 65 тысяч человек. Компания трудоустраивает своих сотрудников в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ, предоставляет возможности для карьерного роста и гарантирует стабильную регулярную зарплату. В период пандемии сотрудники, оказавшиеся в непростой экономической ситуации, смогли воспользоваться корпоративными программами поддержки или получили адресную финансовую помощь.



Заметим, приход мировой корпорации фастфуда в соседний регион вполне может означать, что ее заинтересует и Бурятия. Приангарье и республику объединяет растущий турпоток на Байкале и весьма оживленная федеральная автотрасса «Байкал». Не беремся делать бизнес-прогнозы, но, все-таки, великая битва бууз и биг-маков становится все более реальной. Важно успеть запастись попкорном.



Фото: pixabay.com



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