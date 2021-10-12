В Улан-Удэ проходит ярмарка-пристрой бездомных животных

С 12 по 15 октября на Элеваторе можно будет забрать любого понравившегося щенка или котенка



Благотворительный фонд «Остров добра» с 12 по 15 октября проводит благотворительную ярмарку.



- На нашем попечении более 150 животных, собаки, кошки, щенки и котята. Каждому из них нужен дом. Друзья, приходите пожалуйста, выбирайте себе друга! - призывают волонтеры.



Также зоозащитники будут рады за любую помощь, в том числе безденежную. Фонд остро нуждается в корме для собак и кошек, а также будет рад новым мискам, подстилкам, переноскам, клеткам, памперсам для больных животных, средствам от блох.



Ярмарка будет проходить с 12 до 18 часов рядом с зоомагазином «Томас» на Элеваторе.





















Благотворительный фонд «Остров добра» с 12 по 15 октября проводит благотворительную ярмарку.- На нашем попечении более 150 животных, собаки, кошки, щенки и котята. Каждому из них нужен дом. Друзья, приходите пожалуйста, выбирайте себе друга! - призывают волонтеры.Также зоозащитники будут рады за любую помощь, в том числе безденежную. Фонд остро нуждается в корме для собак и кошек, а также будет рад новым мискам, подстилкам, переноскам, клеткам, памперсам для больных животных, средствам от блох.Ярмарка будет проходить с 12 до 18 часов рядом с зоомагазином «Томас» на Элеваторе.

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