Профсоюз медиков Бурятии избрал нового лидера

Дыжидма Иванова, руководившая им более 20 лет, передала пост Августине Шигаевой



В Бурятии республиканская организация профсоюза работников здравоохранения на внеочередной отчетно-выборной конференции приняла досрочную отставку действующего председателя Дыжидмы Ивановой. Она покинула пост руководителя, который занимала 22 года.



Она же предложила делегатам кандидата на должность председателя – Августину Шигаеву. Делегаты единогласно проголосовали за нее, сообщает пресс-служба Бурятской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения. Ее заместителем утвержден специалист по информационной работе БРО профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Дамбаев.



Говоря о задачах на ближайшее время и перспективу, Августина Шигаева отметила, что новые планы будут строиться, согласно поступающим запросам и общему положению в социально-трудовых отношениях. Вопросы по зарплате, охране труда, финансированию медицинских организаций и другие всегда останутся самыми важными в деятельности профсоюза. Уже в декабре будет составлен новый план работы профсоюза медиков Бурятии.



Фото: buriatia.przrf.ru



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