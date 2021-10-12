В Бурятии спасатели вскрыли квартиру с 85-летней бабушкой

Она находилась в закрытой квартире с травами головы, полученными при падении



В Бурятии вчера поступила информация от мужчины о том, что в городе Гусиноозерске его пожилая родственница, нуждающаяся в помощи, находится в закрытой квартире.



На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Вместе с сотрудниками полиции с помощью специнструмента они вскрыли дверь.



В квартире была обнаружена 85-летняя бабушка с признаками травмы головы. Вероятно, она ударилась при падении.



Пострадавшая передана сотрудникам скорой помощи, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: pixabay.com





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