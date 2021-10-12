В Бурятии насосные станции продолжают откачку воды с мест подтопления

Владельцы загородных участков Иволгинского района по-прежнему сталкиваются с необходимостью водоотведения



В Бурятии в Иволгинский район были доставлены две дренажные насосные станции для откачки воды с подтопленных участков местных жителей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Специалисты провели инструктаж с представителями муниципалитета по эксплуатации оборудования, после чего насосы были установлены.



В республике гидрологическая обстановка постепенно стабилизируется. Уровень воды в реках продолжает идти на спад, наблюдается и сход грунтовых вод. Однако некоторые владельцы загородных участков по-прежнему сталкиваются с необходимостью водоотведения.



Насосная станция за час откачивает 4 кубометра воды.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС





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