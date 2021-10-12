В Бурятии Росреестр отказывается от бумаги

Проект «Стоп-бумага» означает переход на электронный документооборот и создание цифрового архива



В Бурятии республиканское управление Росреестра объявило об исключении «бумаги» из своего оборота. Нововведения направлены на упрощение оформления сделок с недвижимостью, а также призваны повысить качество и доступность услуг ведомства, обеспечить их дальнейшую цифровизацию, сообщила пресс-служба ведомства.



В частности, внесенные изменения позволят реализовать проект «Стоп-бумага», направленный на переход на электронный документооборот и создание цифрового архива, минимизацию количества хранимой на бумажных носителях информации.



«Стоп-бумага» не только решит судьбу накопленных бумажных документов, но и изменит порядок приема новых документов – закон предусматривает, что все представляемые на бумажных носителях (в МФЦ, посредством почтовой связи) документы возвращаются заявителям после осуществления учетно-регистрационных действий.



«Росреестр у себя документов на бумажных носителях больше не оставляет. С 28 октября этого года вести реестровые дела будут исключительно в электронном виде.Предоставляемые на бумажном носителе документы, в том числе оригиналы договоров, совершенных в простой письменной форме, заявлений подлежат возврату заявителю после завершения процедуры осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав», - пояснила начальник отдела ведения ЕГРН Элеонора Очирова.



Фото: rosreestr.gov.ru





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