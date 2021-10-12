В Бурятии стартовал республиканский конкурс в сфере добровольчества

Принять участие в конкурсе могут волонтеры в возрасте от 14 лет и выше



Дан старт Республиканского конкурса в сфере добровольчества (волонтерства) «Республика добрых дел». Конкурс проводится в целях признания опыта и достижений в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляемой на территории РБ.



Заявки можно направлять на электронную почту:



Участвовать могут:



- волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет.



- волонтёрские центры, а также другие общественные добровольческие (волонтерские) объединения без образования юр. лиц.



- юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.



Номинаций будет несколько. Так, среди физических лиц это номинации «Открытие года», «Социальный волонтер года», «Незаменимый лидер» и другие.



Положение и анкета для заявки размещены на сайте ГАУ РБ «Молодёжный центр» (mcrb03.ru) в разделе документы.



По вопросам организации и участия в Конкурсе обращаться в республиканский РЦД «ДоброДом»: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14а, 1 этаж.



Контактный телефон: +7 (3012) 37-95-29, e-mail:



Фото: Pixabay.com



Дан старт Республиканского конкурса в сфере добровольчества (волонтерства) «Республика добрых дел». Конкурс проводится в целях признания опыта и достижений в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляемой на территории РБ.Заявки можно направлять на электронную почту: dobrodom03@yandex.ru , с пометкой «Конкурс», до 02 ноября 2021 года.Участвовать могут:- волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет.- волонтёрские центры, а также другие общественные добровольческие (волонтерские) объединения без образования юр. лиц.- юридические лица - социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.Номинаций будет несколько. Так, среди физических лиц это номинации «Открытие года», «Социальный волонтер года», «Незаменимый лидер» и другие.Положение и анкета для заявки размещены на сайте ГАУ РБ «Молодёжный центр» (mcrb03.ru) в разделе документы.По вопросам организации и участия в Конкурсе обращаться в республиканский РЦД «ДоброДом»: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14а, 1 этаж.Контактный телефон: +7 (3012) 37-95-29, e-mail: dobrodom03@yandex.ru с пометкой «Конкурс».Фото: Pixabay.com

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