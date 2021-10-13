В Бурятии на Селенге погиб человек, выпав из лодки

Двое приятелей после покупки «Казанки» решили испытать ее ходовые качества





В Бурятии на реке Селенга в районе села. Старое Татаурово, выпав из лодки, погиб человек. Инцидент произошел 12 октября, сообщили в региональном главке МЧС.



Предварительно известно, что двое мужчин, 1983 и 1988 г.р., находясь в лодке «Казанка», в результате резкого маневрирования выпали из лодки. До берега доплыл только один. Спасшийся пояснил, что вместе с другом они решили испытать ходовые качества лодки, которая была приобретена накануне. Для уточнения обстоятельств происшествия на место выехали сотрудники Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС.



Заканчивается навигационный период, на водоемах республики начался нерест омуля, поэтому многие реки закрыты для передвижения по ним на маломерных судах. Температура воды в реке в настоящее время колеблется в пределах 3-4 градусов. Находится в воде сейчас и опасно, и наказуемо.



Фото: 03.mchs.gov.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.